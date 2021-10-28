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Добкин заявил о подготовке массовых фальсификаций на выборах мэра Харькова

Киев • УНН

 • 20501 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Временная городская власть Харькова готовит массовые фальсификации в день выборов. Об этом заявили в команде кандидата на должность мэра города Михаила Добкина "Наш Дом – Харьков", передает УНН.

Добкин заявил о подготовке массовых фальсификаций на выборах мэра Харькова

Детали

Сообщается, что к фальсификации выборов приобщат голосующих "на дому".

"Команде кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина стало известно, что руководству медучреждений поручено увеличить число голосующих на дому путем выдачи справок без учета реальной тяжести заболевания, что будет подтверждаться де-факто фальшивыми справками.
Выдавать их будут тем, кто отдаст голос за Терехова", - говорится в сообщении.

В команде Добкина также заявили о возможном управлении процессом голосования "в ручном режиме". Поскольку во всех 605 избирательных комиссиях наибольшее число руководящих должностей получил Терехов.

"Таким образом, действующей властью готовится план фальсификаций по каждому избирательному участку. Использование "сетки" существенно повлияет на результат, потому что готовится "скупка" 20 тысяч голосов", – заявили в команде Добкина.

К теме

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. Если ни один из кандидатов не наберёт больше 50%, второй тур могут назначить на 21 ноября. 

На данный момент есть два фаворита предвыборной гонки: Игорь Терехов и Михаил Добкин. Причём, как полагают некоторые политологи, Добкин может победить Терехова во втором туре. 

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