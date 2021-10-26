Выборы мэра Харькова: второй тур может состояться 21 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Выборы мэра Харькова могут пройти в два тура. Об этом УНН рассказал координатор наблюдения за выборами сети ОПОРА в Харьковской области Николай Зинченко.
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"Второй тур вполне возможен. Не 100%, однако, я не исключаю такого сценария. Если он все-таки будет, то состоится через три недели после оглашения результатов первого тура, то есть 21 ноября", - уточнил он.
На выборах в Харькове есть два фаворита, продолжил Зинченко, ссылаясь на данные соцопросов.
"Если верить социологии, то это Игорь Терехов и Михаил Добкин", – добавил он.
Также Зинченко спрогнозировал явку на выборах мэра Харькова. По его словам, она будет составлять не более 33%.
"Не думаю, что она будет выше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас было 33% по городу. В среднем, думаю, что будет, возможно, где-то так же, может поменьше", - прокомментировал он.
Дополнение
Последние социсследования, проведенные "HumanResearch", определили двух фаворитов выборов: Михаила Добкина и Игоря Терехова. Однако ни один из них не имеет поддержки для победы в первом туре, так что выборы мэра Харькова прогнозируются в два тура.
Напомним, выборы мэра Харькова пройдут 31 октября.