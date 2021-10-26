Вибори мера Харкова: другий тур може відбутися 21 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вибори мера Харкова можуть пройти у два тури. Про це УНН розповів координатор спостереження за виборами мережі ОПОРА у Харківській області Микола Зінченко.
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"Другий тур цілком можливий. Не 100%, однак, я не виключаю такого сценарію. Якщо він таки буде, то відбудеться через три тижні після оголошення результатів першого туру, тобто 21 листопада", - уточнив він.
На виборах у Харкові є два фаворити, продовжив Зінченко, посилаючись на дані соцопитувань.
"Якщо вірити соціології, то це Ігор Терехов та Михайло Добкін", - додав він.
Також Зінченко спрогнозував явку на виборах мера Харкова. За його словами, вона становитиме щонайбільше 33%.
"Не думаю, що вона буде вищою, аніж минулорічна. Минулого року у нас було 33% по місту. У середньому, думаю, що буде, можливо, десь так само, може трохи менше", - прокоментував він.
Доповнення
Крайні соцдослідження, проведені “HumanResearch”, визначили двох фаворитів виборів: Михайла Добкіна і Ігора Терехова. Проте жоден з них не має підтримки для перемоги у першому турі, тож вибори мера Харкова прогнозуються у два тури.
Нагадаємо, вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня.