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Вибори мера Харкова: другий тур може відбутися 21 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вибори мера Харкова можуть пройти у два тури. Про це УНН розповів координатор спостереження за виборами мережі ОПОРА у Харківській області Микола Зінченко.

Вибори мера Харкова: другий тур може відбутися 21 листопада

Цитата:

"Другий тур цілком можливий. Не 100%, однак, я не виключаю такого сценарію. Якщо він таки буде, то відбудеться через три тижні після оголошення результатів першого туру, тобто 21 листопада", - уточнив він.

На виборах у Харкові є два фаворити, продовжив Зінченко, посилаючись на дані соцопитувань.

"Якщо вірити соціології, то це Ігор Терехов та Михайло Добкін", - додав він.

Також Зінченко спрогнозував явку на виборах мера Харкова. За його словами, вона становитиме щонайбільше 33%.

"Не думаю, що вона буде вищою, аніж минулорічна. Минулого року у нас було 33% по місту. У середньому, думаю, що буде, можливо, десь так само, може трохи менше", - прокоментував він.

Доповнення

Крайні соцдослідження, проведені “HumanResearch”, визначили двох фаворитів виборів: Михайла Добкіна і Ігора Терехова. Проте жоден з них не має підтримки для перемоги у першому турі, тож вибори мера Харкова прогнозуються у два тури.

Нагадаємо, вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня.

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