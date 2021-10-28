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Добкін заявив про підготовку масових фальсифікацій на виборах мера Харкова

Київ • УНН

 • 20501 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Тимчасова міська влада Харкова готує масові фальшування у день виборів. Про це заявили у команді кандидата на посаду мера міста Михайла Добкіна "Наш Дім - Харків", передає УНН.

Добкін заявив про підготовку масових фальсифікацій на виборах мера Харкова

Деталі

Повідомляється, що до фальсифікації виборів долучать тих, хто голосує "вдома".

"Команді кандидата в мери Харкова Михайла Добкіна стало відомо, що керівництву медустанов доручено збільшити кількість тих, хто голосує вдома шляхом видачі довідок без урахування реальної тяжкості захворювання, що підтверджуватиметься де-факто фальшивими довідками.

Видавати їх будуть тим, хто віддасть голос за Терехова", - йдеться у повідомленні.

У команді Добкіна також заявили про можливе управління процесом голосування "у ручному режимі". Оскільки у всіх 605 виборчих комісіях найбільше керівних посад отримав Терехов.

"Таким чином, чинною владою готується план фальсифікацій по кожній виборчій дільниці. Використання "сітки" суттєво вплине на результат, тому що готується "скупка" 20 тисяч голосів", - заявили в команді Добкіна.

До теми

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Якщо жоден із кандидатів не набере більше 50%, другий тур можуть призначити на 21 листопада.

На даний момент є два фаворити передвиборчих перегонів: Ігор Терехов та Михайло Добкін. До того ж, як вважають деякі політологи, Добкін може перемогти Терехова у другому турі.

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