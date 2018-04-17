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Добкин завтра даст показания по делу о госизмене Януковича

Добкин завтра даст показания по делу о госизмене Януковича

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Народный депутат Михаил Добкин завтра готов дать показания в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом УНН сообщили в адвокатской компании, которая осуществляет защиту Януковича.

"Завтра планируется допросить Добкина", - сказали в адвокатской компании.

Напомним, Добкин в своем заявлении в суд указал, что готов сообщить о развитии событий в феврале 2014 года у Киеве и Крыму.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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