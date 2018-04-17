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Добкін завтра дасть свідчення у справі про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Народний депутат Михайло Добкін завтра готовий дати свідчення в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Про це УНН повідомили в адвокатській компанії, яка здійснює захист Януковича.

"Завтра планується допитати Добкіна", - сказали в адвокатській компанії.

Нагадаємо, Добкін у своїй заяві до суду вказав, що готовий повідомити про розвиток подій у лютому 2014 року у Києві та Криму.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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