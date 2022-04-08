Добкин стал диаконом Московского патриархата

Цитата

"За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию во диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", - говорится в сообщении.

Детали

Хиротония (христианский обряд, во время которого происходит таинство поставления в священнослужители) состоялась 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.