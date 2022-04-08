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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Добкин стал диаконом Московского патриархата

Киев • УНН

 • 1001833 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Бывший нардеп Михаил Добкин стал диаконом УПЦ МП. Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий совершил над ним соответствующий обряд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии.

Добкин стал диаконом Московского патриархата

Цитата

"За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию во диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", - говорится в сообщении.

Детали 

Хиротония (христианский обряд, во время которого происходит таинство поставления в священнослужители) состоялась 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.

Украинские Национальные Новости

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