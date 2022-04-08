Добкін став дияконом Московського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Колишній нардеп Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП. Митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій здійснив над ним відповідний обряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Харківської єпархії.
Цитата
"За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Хіротонія (християнський обряд, під час якого відбувається таїнство поставлення в священнослужителі) відбулася 7 квітня в Благовіщенському соборі Харкова.