Добыча угля на госшахтах выросла более чем на 24% с начала года - Минэнерго

С начала года объемы добычи угля на государственных шахтах выросли более чем на 24%. Добыча угля в течение нескольких месяцев превышает довоенные показатели - несмотря на российские обстрелы и нехватку персонала. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в марте 2022 года на государственных угледобывающих предприятиях было добыто 173 тысячи тонн и эта цифра в течение длительного времени уменьшалась. А уже в январе этого года добыча составила 178 тысяч тонн угля, в феврале - 197 тысяч тонн.

По итогам марта на государственных шахтах добыли уже 221 тысячу тонн - это на 24 % больше, чем в январе.

Выросли и среднесуточные показатели добычи, отметили в Минэнерго. Если в сентябре угольщики в среднем добывали за сутки 4,1 тысячи тонн, то уже в марте - 7,1 тысячи тонн.

Мы имеем дальнейшие планы развития, которые позволят нам не только стабилизировать ситуацию в отрасли, но и подтолкнуть к дальнейшему развитию, в частности, увеличивая объемы добычи угля, что важно в рамках подготовки к следующему отопительному сезону - отметил заместитель министра энергетики Украины Александр Хейло.

Как отметили в ведомстве, благодаря росту добычи угля на государственных предприятиях наращиваются и его запасы на складах энергетических предприятий. В частности, на конец марта на складах ТЭЦ и ТЭС было накоплено почти 1 млн 208 тысяч тонн угля, что на 508 тысяч тонн больше, чем предполагалось планом.

Это важно для подготовки к отопительному сезону 2024 - 2025 годов, которая уже началась на отечественных электростанциях там, где это позволяют ситуация с безопасностью и восстановление после масштабных российских обстрелов - говорится в сообщении Минэнерго.

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