Добыча угля на госшахтах выросла более чем на 24% с начала года - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  49871 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  115613 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  115130 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  117442 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  164826 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  106775 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228990 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192849 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191613 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  438742 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

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Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

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Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

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В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

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Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  164826 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  438742 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  411121 просмотра

Добыча угля на госшахтах выросла более чем на 24% с начала года - Минэнерго

С начала года добыча угля на государственных шахтах увеличилась более чем на 24%, превысив довоенный уровень, несмотря на российские обстрелы и нехватку персонала.

Война •   •  4138 просмотра
Добыча угля на госшахтах выросла более чем на 24% с начала года - Минэнерго

Угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье: разоблачен агитатор

Служба безопасности Украины разоблачила агитатора, который публично угрожал последователям хасидского движения в Закарпатской области физической расправой и разжигал религиозную вражду, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Общество •   •  3935 просмотра
Угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье: разоблачен агитатор

Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

В оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию.

Война •   •  10881 просмотра
Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Германия предоставит Украине 180 000 артиллерийских снарядов на 576 миллионов евро в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов.

Война •   •  11117 просмотра
Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Линия магазинов EVA и команда благотворительного проекта "ГЕРОЙCAR" запустили инициативу "Ход конем", чтобы поддержать большой сбор донатов на 1000 пикапов для украинских военнослужащих.

Новости Бизнеса •   •  7422 просмотра
Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

российские войска несут значительные потери в бронетехнике на Херсонском направлении и вынуждены перебрасывать боевые машины из оккупированного Крыма для пополнения потерь после ударов украинских беспилотников.

Общество •   •  11043 просмотра
Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины

Дрейфующее нефтяное пятно площадью около 7 квадратных километров обнаружено в Каспийском море в районе нефтяного месторождения "Кашаган".

Новости Мира •   •  9864 просмотра
В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины

В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, ранив трех других учеников, после чего был задержан полицией.

Новости Мира •   •  9424 просмотра
В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

Готовили ракетные удары по локациям Сил обороны в Херсоне: задержаны информаторы рф

В Херсоне СБУ задержала российских информаторов, которые готовили ракетные удары по украинским силам.

Война •   •  11916 просмотра
Готовили ракетные удары по локациям Сил обороны в Херсоне: задержаны информаторы рф

Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР

Украинский беспилотник дальнего радиуса действия попал в крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, Татарстан, и вызвал пожар. Это совместная операция СБУ и ГУР Украины.

Война •   •  13353 просмотра
Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР