Сутки в АТО: среди украинских военных пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. За прошедшие сутки ни один украинский военный не пострадал от вражеских обстрелов террористов на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.
“В результате вражеских обстрелов среди защитников Украины нет раненых или травмированных. Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем наших военнослужащих”, - сказал он.
Напомним, вчера до 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции обе стороны на линии разграничения неуклонно придерживались режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что российское командование на оккупированном Донбассе призывает на военные сборы местных жителей в возрасте от 18 до 50 лет.