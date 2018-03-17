Доба в АТО: серед українських військових постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Минулої доби жоден український військовий не постраждав від ворожих обстрілів терористів на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута, передає УНН.
“Внаслідок ворожих обстрілів серед захисників України немає поранених або травмованих. Ситуація в районі проведення АТО перебуває під контролем наших військовослужбовців”, — сказав він.
Нагадаємо, вчора до 18:00 в зоні проведення антитерористичної операції обидві сторони на лінії розмежування неухильно дотримувалися режиму припинення вогню.
Раніше повідомлялось, що російське командування на окупованому Донбасі призиває на воєнні збори місцевих жителів віком від 18 до 50 років.