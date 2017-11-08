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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39063 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106604 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 99712 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102916 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102530 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84181 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101711 просмотра

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Сутки в АТО: двое наших военных погибли, двое получили боевые травмы, один был ранен

Сутки в АТО: двое наших военных погибли, двое получили боевые травмы, один был ранен

Киев  •  УНН

 • 10262 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО обострилась. Во второй половине дня российско-оккупационные группировки усилили огневые провокации почти вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр АТО, передает УНН.

Так, на Приморском направлении боевики били из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП по защитникам Гнутово. Также вооружения БМП оккупанты применяли на подступах к Николаевки, Водяного, Березовой. А в результате гранатометного обстрела нашего опорного пункта у Новотроицкого один боец ​​АТО получил боевую травму.
На Луганском направлении под огонь вражеских минометов попали позиции украинской армии неподалеку Новотошковское.

После 18 часов противник продолжил обстрелы наших укреплений и в районе Крымского. Сначала наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 82-миллиметровых минометов. А ближе к полуночи противник выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров. В результате обстрела 2 украинских военных погибли, один ранен, еще один получил боевую травму.

Кроме того, недалеко от Донецка боевики вели огонь из противотанкового гранатомета по нашим укреплениям на шахте Бутовка.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Силы АТО 12 раз, используя пехотное вооружение, жестко подавляли активность противника. В результате боевых действий погибли двое наших военных, еще двое получили боевые травмы, один был ранен.

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