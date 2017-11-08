Сутки в АТО: двое наших военных погибли, двое получили боевые травмы, один был ранен

Так, на Приморском направлении боевики били из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП по защитникам Гнутово. Также вооружения БМП оккупанты применяли на подступах к Николаевки, Водяного, Березовой. А в результате гранатометного обстрела нашего опорного пункта у Новотроицкого один боец ​​АТО получил боевую травму.

На Луганском направлении под огонь вражеских минометов попали позиции украинской армии неподалеку Новотошковское.

После 18 часов противник продолжил обстрелы наших укреплений и в районе Крымского. Сначала наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 82-миллиметровых минометов. А ближе к полуночи противник выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров. В результате обстрела 2 украинских военных погибли, один ранен, еще один получил боевую травму.

Кроме того, недалеко от Донецка боевики вели огонь из противотанкового гранатомета по нашим укреплениям на шахте Бутовка.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Силы АТО 12 раз, используя пехотное вооружение, жестко подавляли активность противника. В результате боевых действий погибли двое наших военных, еще двое получили боевые травмы, один был ранен.