Доба в АТО: двоє наших військових загинули, двоє отримали бойові травми, один був поранений

Так, на Приморському напрямку бойовики били з 82-міліметрових мінометів та озброєння БМП по оборонцях Гнутового. Також озброєння БМП окупанти застосовували на підступах до Миколаївки, Водяного, Березового. А у результаті гранатометного обстрілу нашого опорного пункту біля Новотроїцького один боєць АТО отримав бойову травму.

На Луганському напрямку під вогонь ворожих мінометів потрапили позиції української армії неподалік Новотошківського.

Після 18 години противник продовжив обстріли наших укріплень і у районі Кримського. Спочатку найманці вели вогонь із великокаліберних кулеметів та 82-міліметрових мінометів. А ближче до опівночі противник випустив 10 мін калібру 120 міліметрів. Унаслідок цього обстрілу 2 українських військових загинули, одного поранено, ще один отримав бойову травму.

Крім того, неподалік Донецька бойовики вели вогонь із протитанкового гранатомету по наших укріпленнях на шахті Бутівка.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я. Сили АТО 12 разів, використовуючи піхотне озброєння, жорстко пригнічували активність противника. Унаслідок бойових дій загинули двоє наших військових, ще двоє отримали бойові травми, один був поранений.