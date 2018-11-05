В Японию привезли мясо, зараженное АЧС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108487 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116465 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154922 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148118 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138260 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129065 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173918 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Японию привезли мясо, зараженное АЧС

В Японию привезли мясо, зараженное АЧС

Киев  •  УНН

 • 9007 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В конце октября в аэропорту Хоккайдо (Япония) в багаже пассажира из Пекина были обнаружены сосиски, зараженные африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает pig333.com, передает УНН.

"Пассажир прибыл в аэропорт Хоккайдо из Пекина 1 октября с упаковкой сосисок весом 1,5 кг. ПЦР-анализ образца показал позитивную реакцию на АЧС", - говорится в сообщении.

В связи с этим власти Японии усилили досмотр в аэропортах.

Напомним, как писал УНН, АЧС поразила еще один регион Китая.

Уточним, что АЧС в Китае в этом году была зафиксирована впервые за всю историю. Эксперты сразу заявили о глобальной угрозе, поскольку именно в Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем

В Украине же вирус африканской чумы свиней неконтролируемо распространяется уже пятый год подряд. За это время убытки фермеров (из-за ликвидации зараженного поголовья) достигли уже более 170 млн грн.

На фоне эпидемии цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина, в частности, прибавила в цене около 40%, а сало - более 70%.

По мнению политика Сергея Тригубенко, бороться с АЧС нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, отсутствие профильного министра (агрополитики), а также нехватка компетентных кадров

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