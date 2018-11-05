В Японию привезли мясо, зараженное АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В конце октября в аэропорту Хоккайдо (Япония) в багаже пассажира из Пекина были обнаружены сосиски, зараженные африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает pig333.com, передает УНН.
"Пассажир прибыл в аэропорт Хоккайдо из Пекина 1 октября с упаковкой сосисок весом 1,5 кг. ПЦР-анализ образца показал позитивную реакцию на АЧС", - говорится в сообщении.
В связи с этим власти Японии усилили досмотр в аэропортах.
Напомним, как писал УНН, АЧС поразила еще один регион Китая.
Уточним, что АЧС в Китае в этом году была зафиксирована впервые за всю историю. Эксперты сразу заявили о глобальной угрозе, поскольку именно в Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем.
В Украине же вирус африканской чумы свиней неконтролируемо распространяется уже пятый год подряд. За это время убытки фермеров (из-за ликвидации зараженного поголовья) достигли уже более 170 млн грн.
На фоне эпидемии цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина, в частности, прибавила в цене около 40%, а сало - более 70%.
По мнению политика Сергея Тригубенко, бороться с АЧС нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, отсутствие профильного министра (агрополитики), а также нехватка компетентных кадров.