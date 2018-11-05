До Японії привезли м'ясо, заражене АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Наприкінці жовтня в аеропорту Хоккайдо (Японія) у багажі пасажира з Пекіна були виявлені сосиски, заражені африканською чумою свиней (АЧС). Про це повідомляє pig333.com, передає УНН.
"Пасажир прибув до аеропорту Хоккайдо з Пекіна 1 жовтня з упаковкою сосисок вагою 1,5 кг. ПЛР-аналіз зразка показав позитивну реакцію на АЧС", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим влада Японії посилила огляд в аеропортах.
Нагадаємо, як писав УНН, АЧС вразила ще один регіон Китаю.
Уточнимо, що АЧС у Китаї цього року була зафіксована вперше за всю історію. Експерти відразу заявили про глобальну загрозу, оскільки саме у Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини у світі і є головним її споживачем.
В Україні ж вірус африканської чуми свиней неконтрольовано поширюється вже п'ятий рік поспіль. За цей час збитки фермерів (через ліквідацію зараженого поголів'я) досягли вже понад 170 млн грн.
На тлі епідемії ціни на свинину і сало в Україні зростають рекордними темпами. За рік свинина, зокрема, додала в ціні близько 40%, а сало - понад 70%.
На думку політика Сергія Тригубенка, боротися з АЧС нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, відсутність профільного міністра (агрополітики), а також брак компетентних кадрів.