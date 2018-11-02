АЧС поразила еще один регион Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В конце октября в Китае была зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Китая, передает УНН.
"Заболевание впервые поразило провинцию Гуйчжоу", - отметили в правительстве.
Также сообщается, что с момента первого выявленного случая АЧС (в августе текущего года - ред.) в Китае было зафиксировано 52 вспышки данного заболевания. За несколько месяцев АЧС успела поразить 13 провинций страны.
Напомним, что АЧС в Китае в этом году была зафиксирована впервые за всю историю. Эксперты сразу заявили о глобальной угрозе, поскольку именно в Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем.
В Украине же вирус африканской чумы свиней неконтролируемо распространяется уже пятый год подряд. За это время убытки фермеров (из-за ликвидации зараженного поголовья) достигли уже более 170 млн грн.
На фоне эпидемии цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина, в частности, прибавила в цене около 40%, а сало - более 70%.
По мнению политика Сергея Тригубенко, бороться с АЧС нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, отсутствие профильного министра (агрополитики), а также нехватка компетентных кадров.