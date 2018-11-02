АЧС вразила ще один регіон Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В кінці жовтня в Китаї був зафіксований черговий спалах африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомило міністерство сільського господарства Китаю, передає УНН.
"Захворювання вперше вразило провінцію Гуйчжоу", - відзначили в уряді.
Також повідомляється, що з моменту першого виявленого випадку АЧС (в серпні поточного року - ред.) у Китаї було зафіксовано 52 спалахи цього захворювання. За кілька місяців АЧС встигла вразити 13 провінцій країни.
Нагадаємо, що АЧС в Китаї в цьому році була зафіксована вперше за всю історію. Експерти відразу заявили про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини в світі і є головним її споживачем.
В Україні ж вірус африканської чуми свиней неконтрольовано поширюється вже п'ятий рік поспіль. За цей час збитки фермерів (через ліквідацію зараженого поголів'я) досягли вже понад 170 млн грн.
На тлі епідемії ціни на свинину і сало в Україні зростають рекордними темпами. За рік свинина, зокрема, додала в ціні близько 40%, а сало - більше 70%.
На думку політика Сергія Тригубенка, боротися з АЧС нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, відсутність профільного міністра (агрополітики), а також брак компетентних кадрів.