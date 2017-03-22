В ВСП поступило более 83 обращений от судей о нападениях - И.Бенедисюк
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На сегодня в Высший совет правосудия поступило более 83 обращения от судей о нападениях. Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк во время заседания Совета по вопросам судебной реформы, передает корреспондент УНН.
"Более 83 обращений на сегодняшний день в Высшем совете правосудия от судей, причем эти нападения на судей прямо в зале суда... это такие случаи, граничащие с уголовными преступлениями", - подчеркнул И .Бенедисюк.
В связи с этим, председатель ВСП обратился с просьбой к Президенту и Кабинету министров оказать содействие в принятые правительством постановления об обеспечении охраны судов.
Также, по словам председателя ВСП, сегодня Советом рассмотрено 165 материалов и даны рекомендации относительно назначения судей впервые, освобождены 73 в отставку, 23 судьи рекомендовано уволить за совершение дисциплинарных проступков, 11 судей - за несовместимостью.
Кроме того, отметил председатель ВСП, принято решение об отстранении по 8 судьям, также дано согласие на арест одного судьи.
Напомним, Президент призвал Кабмин ускорить рассмотрение вопроса об обеспечении охраны судов .
Как сообщал УНН, Президент предоставил госохрану головеВСП И.Бенедисюку .