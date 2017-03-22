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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119804 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178859 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130563 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125121 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117542 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106521 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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В ВСП поступило более 83 обращений от судей о нападениях - И.Бенедисюк

В ВСП поступило более 83 обращений от судей о нападениях - И.Бенедисюк

Киев  •  УНН

 • 8862 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. На сегодня в Высший совет правосудия поступило более 83 обращения от судей о нападениях. Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк во время заседания Совета по вопросам судебной реформы, передает корреспондент УНН.

"Более 83 обращений на сегодняшний день в Высшем совете правосудия от судей, причем эти нападения на судей прямо в зале суда... это такие случаи, граничащие с уголовными преступлениями", - подчеркнул И .Бенедисюк.

В связи с этим, председатель ВСП обратился с просьбой к Президенту и Кабинету министров оказать содействие в принятые правительством постановления об обеспечении охраны судов.

Также, по словам председателя ВСП, сегодня Советом рассмотрено 165 материалов и даны рекомендации относительно назначения судей впервые, освобождены 73 в отставку, 23 судьи рекомендовано уволить за совершение дисциплинарных проступков, 11 судей - за несовместимостью.

Кроме того, отметил председатель ВСП, принято решение об отстранении по 8 судьям, также дано согласие на арест одного судьи.

Напомним, Президент призвал Кабмин ускорить рассмотрение вопроса об обеспечении охраны судов .

Как сообщал УНН, Президент предоставил госохрану головеВСП И.Бенедисюку .

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