В ВСП поступило более 83 обращений от судей о нападениях - И.Бенедисюк

"Более 83 обращений на сегодняшний день в Высшем совете правосудия от судей, причем эти нападения на судей прямо в зале суда... это такие случаи, граничащие с уголовными преступлениями", - подчеркнул И .Бенедисюк.

В связи с этим, председатель ВСП обратился с просьбой к Президенту и Кабинету министров оказать содействие в принятые правительством постановления об обеспечении охраны судов.

Также, по словам председателя ВСП, сегодня Советом рассмотрено 165 материалов и даны рекомендации относительно назначения судей впервые, освобождены 73 в отставку, 23 судьи рекомендовано уволить за совершение дисциплинарных проступков, 11 судей - за несовместимостью.

Кроме того, отметил председатель ВСП, принято решение об отстранении по 8 судьям, также дано согласие на арест одного судьи.

Напомним, Президент призвал Кабмин ускорить рассмотрение вопроса об обеспечении охраны судов .

Как сообщал УНН, Президент предоставил госохрану головеВСП И.Бенедисюку .