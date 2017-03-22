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До ВРП надійшло більше 83 звернень від суддів про напади - І.Бенедисюк

До ВРП надійшло більше 83 звернень від суддів про напади - І.Бенедисюк

Київ • УНН

 • 8863 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. На сьогодні до Вищої ради правосуддя надійшло понад 83 звернення від суддів про напади. Про це сьогодні сказав голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк під час засідання Ради з питань судової реформи, передає кореспондент УНН.

"Більше 83 звернень на сьогодні у Вищій раді правосуддя від суддів, при чому ці напади на суддів прямо в залі суду...це такі випадки, які межують з кримінальними злочинами", - наголосив І.Бенедисюк.

У зв'язку з цим, голова ВРП звернувся з проханням до Президента і Кабінету міністрів посприяти в ухвалені урядом постанови про забезпечення охорони судів.

Також, за словами голови ВРП, на сьогодні Радою розглянуто 165 матеріалів і надано рекомендації щодо призначення суддів вперше, звільнено 73 у відставку, 23 судді рекомендовано звільнити за скоєння дисциплінарних проступків, 11 суддів - за несумнісністю.

Крім того, зазначив голова ВРП, прийнято рішення про відсторонення щодо 8 суддів, також надано згоду на арешт одного судді.

Нагадаємо, Президент закликав Кабмін пришвидшити розгляд питання про забезпечення охорони судів.

Як повідомляв УНН, Президент надав держохорону голові ВРП І.Бенедисюку.

Українські Національні Новини

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