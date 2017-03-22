До ВРП надійшло більше 83 звернень від суддів про напади - І.Бенедисюк

"Більше 83 звернень на сьогодні у Вищій раді правосуддя від суддів, при чому ці напади на суддів прямо в залі суду...це такі випадки, які межують з кримінальними злочинами", - наголосив І.Бенедисюк.

У зв'язку з цим, голова ВРП звернувся з проханням до Президента і Кабінету міністрів посприяти в ухвалені урядом постанови про забезпечення охорони судів.

Також, за словами голови ВРП, на сьогодні Радою розглянуто 165 матеріалів і надано рекомендації щодо призначення суддів вперше, звільнено 73 у відставку, 23 судді рекомендовано звільнити за скоєння дисциплінарних проступків, 11 суддів - за несумнісністю.

Крім того, зазначив голова ВРП, прийнято рішення про відсторонення щодо 8 суддів, також надано згоду на арешт одного судді.

Нагадаємо, Президент закликав Кабмін пришвидшити розгляд питання про забезпечення охорони судів.

Як повідомляв УНН, Президент надав держохорону голові ВРП І.Бенедисюку.