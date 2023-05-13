До сентября США ликвидируют все запасы химического оружия - Байден

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"Работая вместе над достижением нашей общей цели, США подают пример. Мы на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года – важная веха разоружения, которая соответствует самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности", - заявил Байден. "Использование химического оружия никогда не является приемлемым, и мир может быть уверен, что Соединенные Штаты не успокоятся в этой борьбе с безнаказанностью".

Детали

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Организацию по запрещению химического оружия, чтобы предотвратить накопление, производство и использование химического оружия во всем мире, как отметил президент США.

Байден подчеркнул, что нужно работать сообща, чтобы поощрить другие страны присоединиться к Конвенции о химическом оружии. Он призвал каждую страну отстаивать правду и присоединиться к популяризации ответственности за нарушение этого договора, включая использование Сирией и Россией химических бомб.

Дополнение

Президент США выступил с заявлением перед Пятой конференцией государств-участников рассмотрения Конвенции о запрещении химического оружия, которая состоится в Гааге 15–19 мая.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее участники берут на себя обязательства не производить, не применять такое оружие и уничтожить все его запасы. Участниками Конвенции на данный момент являются более 190 стран.

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