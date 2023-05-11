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Байден заявив про можливу "віртуальну" присутність на саміті G7

Байден заявив про можливу "віртуальну" присутність на саміті G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент США Джо Байден припустив можливість участі в саміті "Групи семи" в Хіросімі, який відбудеться наступного тижня, "віртуально", залежно від вирішення внутрішніх питань, зокрема ходу його переговорів з лідерами Конгресу про стелю держборгу, пише УНН з посиланням на Kyodo News.

Деталі

Президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання про можливість відкласти свою поїздку до Японії на зустріч G7 через глухий кут у питанні підвищення або призупинення ліміту державного боргу, сказав журналістам, що затримки не буде, але він може "зробити це віртуально або не поїхати".

Коментарі Байдена пролунали наступного дня після того, як переговори з лідерами Конгресу не привели до вирішення питання держборгу США. Після переговорів президентСША  заявив, що "все ще відданий" зустрічі на заході Японії, "але очевидно, що це найважливіше питання на порядку денному", маючи на увазі боргове питання.

У вівторок він також заявив, що скасування його поїздки на триденний саміт G7 провідних індустріальних країн 19 травня "можливе, але малоймовірне".

Минулого тижня міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що в уряду можуть закінчитися гроші вже 1 червня, якщо Конгрес не зможе вжити заходів "якомога швидше", щоб підвищити або призупинити ліміт держборгу в 31,4 трильйона доларів.

Після Хіросіми Байден має відвідати Папуа-Нову Гвінею, що мало б стати першим візитом чинного президента США до тихоокеанської країни, а також Австралію.

У Сіднеї 24 травня лідери Австралії, Індії, Японії та США проведуть саміт так званої "четвірки", на якому, як очікується, головним питанням порядку денного буде обговорення того, як протистояти зростаючому військовому та економічному впливу Китаю.

"Президент є президентом... де б він не був, куди б він не подорожував", - заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр журналістам на борту літака Air Force One.

Вона зробила цю заяву після того, як підкреслила, що Байден заявив, що "відданий" поїздці на саміт провідних індустріальних країн в Хіросімі, попри ситуацію глухого кута, і що запобігання першому в історії дефолту федерального уряду є "конституційним обов'язком і зобов'язанням Конгресу".

У п'ятницю Байден має провести ще один раунд переговорів зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті та іншими лідерами Конгресу.

Доповнення

За словами заступника міністра фінансів Японії у закордонних справах Масато Канда, міністри фінансів "Групи семи" (G7) запросять свого колегу з України взяти участь у сесії, присвяченій глобальній економіці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова Мінфіну США прибула на зустріч G7: заявила про підтримку України

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