Байден заявил о возможном "виртуальном" присутствии на саммите G7

Детали

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о возможности отложить свою поездку в Японию на встречу G7 из-за тупика в вопросе повышения или приостановления лимита государственного долга, сказал журналистам, что задержки не будет, но он может "сделать это виртуально или не поехать".

Комментарии Байдена прозвучали на следующий день после того, как переговоры с лидерами Конгресса не привели к решению вопроса госдолга США. После переговоров президент США заявил, что "все еще привержен" встрече на западе Японии, "но очевидно, что это самый важный вопрос на повестке дня", имея в виду долговой вопрос.

Во вторник он также заявил, что отмена его поездки на трехдневный саммит G7 ведущих индустриальных стран 19 мая "возможна, но маловероятна".

На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что у правительства могут закончиться деньги уже 1 июня, если Конгресс не примет меры "как можно скорее", чтобы повысить или приостановить лимит госдолга в 31,4 триллиона долларов.

После Хиросимы Байден должен посетить Папуа-Новую Гвинею, что должно стать первым визитом действующего президента США в тихоокеанскую страну, а также Австралию.

В Сиднее 24 мая лидеры Австралии, Индии, Японии и США проведут саммит так называемой "четверки", на котором, как ожидается, главным вопросом повестки дня будет обсуждение того, как противостоять растущему военному и экономическому влиянию Китая.

"Президент является президентом... где бы он ни был, куда бы он ни путешествовал", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам на борту самолета Air Force One.

Она сделала это заявление после того, как подчеркнула, что Байден заявил, что "предан" поездке на саммит ведущих индустриальных стран в Хиросиме, несмотря на тупиковую ситуацию, и что предотвращение первого в истории дефолта федерального правительства является "конституционной обязанностью и обязательством Конгресса".

В пятницу Байден должен провести еще один раунд переговоров со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса.

Дополнение

По словам заместителя министра финансов Японии по иностранным делам Масато Канда, министры финансов "Группы семи" (G7) пригласят своего коллегу из Украины принять участие в сессии, посвящённой глобальной экономике.

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