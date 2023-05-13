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До вересня США ліквідують усі запаси хімічної зброї - Байден

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. США заявили про готовність знищити всі свої запаси хімічної зброї до вересня 2023 року. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Цитата 

"Працюючи разом над досягненням нашої спільної мети, США подають приклад. Ми на шляху до завершення процесу ліквідації наших запасів хімічної зброї до осені цього року – важлива віха роззброєння, яка відповідає найвищим стандартам прозорості та громадської безпеки", - заявив Байден. "Використання хімічної зброї ніколи не є прийнятним, і світ може бути впевнений, що Сполучені Штати не заспокояться в цій боротьбі з безкарністю”.

Деталі 

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Організацію із заборони хімічної зброї, щоб запобігти накопиченню, виробництву та використанню хімічної зброї в усьому світі, як зазначив президент США. 

Байден наголосив, що потрібно працювати спільно, аби заохотити інші країни приєднатися до Конвенції про хімічну зброю. Він закликав кожну країну відстоювати правду та приєднатися до популяризації відповідальності за порушення цього договору, включаючи використання Сирією та росією хімічних бомб.  

Доповнення

Президент США виступив з заявою перед П'ятою конференцією держав-учасниць розгляду Конвенції про заборону хімічної зброї, яка відбудеться в Гаазі 15–19 травня.

Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 1997 року. Її учасники беруть на себе зобов'язання не виробляти, не застосовувати таку зброю та знищити усі її запаси. Учасниками Конвенції на даний момент є понад 190 країн.

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