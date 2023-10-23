К убийству дугиной причастна СБУ, компоненты взрывчатки провезли в россию в переноске для кошки - The Washington Post
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. К подрыву дочери российского пропагандиста дарьи дугиной в августе прошлого года причастны украинские спецслужбы, которые сотрудничали с ЦРУ. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.
Цитата
"По словам чиновников, предоставивших подробности, операция была организована Службой внутренней безопасности Украины (СБУ)", - говорится в статье со ссылкой на источники.
Детали
Издание пишет, что к операции СБУ готовились в сотрудничестве с ЦРУ, которые предоставили Украине системы наблюдения и разведданные. Отмечается, что целью операции был пропагандист александр дугин, а не его дочь.
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В статье рассказывается, что компоненты бомбы, провезли в россию в переноске для кошки в машине, в которой находились мать, ее 12-летняя дочь и много их вещей.
Чиновники анонимно говорят, что ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве. Однако «склонность Украины к смертоносным операциям осложнила сотрудничество с ЦРУ, вызвав беспокойство в Киеве и Вашингтоне». По мнению некоторых собеседников издания, спецслужбам лучше было бы сосредоточиться на ликвидации россиян, которые непосредственно имеют отношение к войне. Бывший сотрудник ЦРУ заявил, что на Западе есть еще большее беспокойство относительно таких спецопераций Украины.
Дополнение
УНН обратился за комментарием в пресс-службу СБУ. Там заявили, что все детали по резонансным спецоперациям СБУ смогут обсудить после нашей Победы.
"Мы не комментируем информацию, полученную СМИ от источников", - указали в СБУ.
В то же время, как отмечал ранее неоднократно глава ведомства Василий Малюк, СБУ и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы изгнать оккупантов с украинской земли и завершить войну нашей Победой.
Напомним
В августе 2022 года в результате взрыва заминированного автомобиля погибла дарья дугина – дочь известного идеолога "русского мира" александра дугина. По информации росСМИ, к убийству причастна женщина, которая прибыла в россию 23 июля 2022 года вместе с малолетней дочерью. В субботу они посетили подмосковный фестиваль, где дугина была почетным гостем. Женщину назвали сотрудницей украинского МВД и причастной к «Азову», но в полку «Азов» эту информацию опровергли.