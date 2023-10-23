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The Guardian

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До вбивства дугіної причетна СБУ, компоненти вибухівки провезли в росію у переносці для кішки - The Washington Post

Київ • УНН

 • 422470 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. До підриву доньки російського пропагандиста дарії дугіної у серпні минулого року причетні українські спецслужби, які співпрацювали з ЦРУ. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

До вбивства дугіної причетна СБУ, компоненти вибухівки провезли в росію у переносці для кішки - The Washington Post

Цитата

"За словами чиновників, які надали подробиці, операція була організована Службою внутрішньої безпеки України (СБУ)", - йдеться у статті з посиланням на джерела.

Деталі

Видання пише, що до операції СБУ готувалися у співпраці з ЦРУ, які надали Україні системи спостереження і розвіддані. Зазначається, що метою операції був пропагандист олександр дугін, а не його донька.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ повідомила про підозру ідеологу "русского мира" олександру дугіну

У статті розповідається, що компоненти бомби, провезли в росію у переносці для кішки в машині, у якій перебували мати, її 12-річна донька та багато їх речей.

Чиновники анонімно кажуть, що ЦРУ зберігає значну присутність у Києві. Однак «схильність України до смертоносних операцій ускладнила співпрацю з ЦРУ, викликавши занепокоєння у Києві та Вашингтоні». На думку деяких співрозмовників видання, спецслужбам краще було б зосередитися на ліквідації росіян, які безпосередньо мають стосунок до війни. Колишній співробітник ЦРУ заявив, що на Заході є ще більше занепокоєння щодо таких спецоперацій України.

Доповнення

УНН звернувся за коментарем до пресслужби СБУ. Там заявили, що усі деталі щодо резонансних спецоперацій СБУ зможуть обговорити після нашої Перемоги.

"Ми не коментуємо інформацію, отриману ЗМІ від джерел", - вказали в СБУ.

Водночас, як зазначав раніше неодноразово голова відомства Василь Малюк, СБУ і надалі докладатиме максимум зусиль, аби вигнати окупантів з української землі та завершити війну нашою Перемогою.

Нагадаємо

У серпні 2022 року внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинула дар'я дугіна – донька відомого ідеолога "русского мира" олександра дугіна. За інформацією росЗМІ, до вбивства причетна жінка, яка прибула до росії 23 липня 2022 року разом із малолітньою дочкою. У суботу вони відвідали підмосковний фестиваль, де дугіна була почесним гостем. Жінку назвали співробітницею українського МВС та причетною до «Азова», але у полку «Азов» цю інформацію спростували.

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