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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Украину за неделю вернулось почти 100 тысяч детей – Бабак

Киев • УНН

 • 239538 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Украину за последнюю неделю вернулось почти 100 тысяч детей. Об этом журналисту УНН сообщил глава комитета Верховной Рады по образованию и науке Сергей Бабак.

В Украину за неделю вернулось почти 100 тысяч детей – Бабак

Цитата

"Примерно 90 тысяч детей возвращалось постоянно по чуть-чуть к этому времени, а за последнюю неделю вернулось еще почти 100 тысяч детей. Сейчас за границей находится плюс-минус 500 тысяч, и они продолжают возвращаться", – сказал Бабак.

Детали

По словам Бабака, каждый день в Украине на 6 тысяч людей, которые возвращаются из-за границы, становится больше. 

"Из-за того, что у нас ситуация безопасности все же начинает становиться лучше, ВСУ отвоевывают наши территории назад, у нас возвращаются люди в Украину. По данным премьер-министра, у нас 28 тысяч возвращается каждый день, и 22 уезжают. То есть на 6 тысяч каждый день у нас становится больше", – рассказал Бабак.

Он также отметил, что часть детей останется за границей, потому что родители беспокоятся о ситуации безопасности, некоторым просто некуда возвращаться.

Дополнение

Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщал, что оценки детей, которые заканчивают учебный год в зарубежных школах, после возвращении в Украину будут засчитывать и конвертировать по украинской системе.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет презентовал четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабной войны.

Украинские Национальные Новости

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