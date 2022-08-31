До України за тиждень повернулося майже 100 тисяч дітей – Бабак

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"Приблизно 90 тисяч дітей поверталося постійно по трохи до цього часу, а за останній тиждень повернулося ще майже 100 тисяч дітей. Зараз за кордоном знаходиться плюс-мінус 500 тисяч, і вони продовжують повертатися", – сказав Бабак.

Деталі

За словами Бабака, кожного дня в Україні на 6 тисяч людей, які повертаються з-за кордону, стає більше.

"Через те, що у нас безпекова ситуація все ж таки починає ставати кращою, ЗСУ відвойовують наші території назад, у нас повертаються люди в Україну. За даними прем'єр-міністра, які ми вчора обговорювали, у нас 28 тисяч повертається кожного дня, і 22 виїжджають. Тобто на 6 тисяч кожного дня у нас стає більше", – розповів Бабак.

Він також зазначив, що частина дітей залишиться за кордоном, тому що батьки переймаються за безпекову ситуацію, декому просто немає куди повертатися.

Доповнення

Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомляв, що оцінки дітей, які закінчують навчальний рік у закордонних школах, після повернення в Україну зараховуватимуть та конвертуватимуть за українською системою.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував чотири моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабної війни.