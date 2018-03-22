В Украину вернулись 75 украинских миротворцев в Конго
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украину вернулся самолет с 75 украинскими военнослужащими из состава 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Так, самолет с украинскими миротворцами прибыл в Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого вчера, 21 марта.
"Достойная и добросовестная служба наших военнослужащих - это поддержание имиджа нашего государства на международной арене. Это утверждение Украины, как государства, стремящегося и борется за мир во всем мире. Кроме того, это демонстрация на мировой арене профессионализма украинских военнослужащих в качестве миротворцев", - отметил заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по морально-психологического обеспечения генерал-майор Александр Голоднюк.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Берлин поспособствует отправке на Донбасс миротворцев ООН.