До України повернулись 75 українських миротворців в Конго
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. До України повернувся літак із 75 українськими військовослужбовцями зі складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Так, літак з українськими миротворцями прибув до Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького вчора, 21 березня.
"Гідна і сумлінна служба наших військовослужбовців — це підтримання іміджу нашої держави на міжнародній арені. Це утвердження України, як держави, що прагне і бореться за мир у всьому світі. Крім того, це демонстрація на світовій арені професіоналізму українських військовослужбовців в якості миротворців", - зазначив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з морально-психологічного забезпечення генерал-майор Олександр Голоднюк.
Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Берлін посприяє відправці на Донбас миротворців ООН.