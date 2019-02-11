К участию в Общественном бюджете-2020 зарегистрировано 12 проектов на сумму более 2500000 грн - КГГА

КИЕВ. 11 февраля. УНН. К участию в Общественном бюджете-2020 уже зарегистрировано 12 проектов на сумму более 2500000 грн. Процедура подачи проектов продлится до 6 марта 2019 года. С 15 мая по 6 июня 2019 киевляне смогут выбирать проекты, которые город будет реализовывать в 2020 году, а до 1 августа должно быть распланирована реализация портфеля инициатив. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.