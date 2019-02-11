К участию в Общественном бюджете-2020 зарегистрировано 12 проектов на сумму более 2500000 грн - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. К участию в Общественном бюджете-2020 уже зарегистрировано 12 проектов на сумму более 2500000 грн. Процедура подачи проектов продлится до 6 марта 2019 года. С 15 мая по 6 июня 2019 киевляне смогут выбирать проекты, которые город будет реализовывать в 2020 году, а до 1 августа должно быть распланирована реализация портфеля инициатив. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В этом году на Общественный бюджет город выделит 160 млн грн, а это на 10 млн грн больше, чем в прошлом году. Смещенным сроки голосования и планирование реализации проектов: в прошлом году голосования заканчивалось в сентябре, и у распорядителей средств было мало времени, чтобы сформировать бюджетные запросы на выполнение инициатив киевлян. в 2019 году голосования заканчивается в июне ", - рассказал Николай Поворозник.
По его словам, вместе с тем, положение остается без изменений. В частности, сохраняется минимальная стоимость проекта на уровне 50 тыс. Грн, и максимальная - в размере 3 млн, также оставили процент обязательного резерва: в смете проектов он составляет 20%.
"В зависимости от сметы инициативы будет определяться и количество голосов для победы: чем дороже проект, тем больше нужно будет набрать голосов. Мы отменили в этом году предыдущий сбор голосов поддержки для направления его на публичное обсуждение и экспертизу", - пояснил Николай Поворозник и напомнил о правилах этического поведения, согласно которым запрещено подкуп голосов, политическую агитацию и рейтинг добродетели.
Параметры общественного бюджета на 2020 год:
1) Общественная бюджетная комиссия формируется в период: 07.02 - 21.03.2019;
2) Рабочие группы по вопросам ГБ обновляются до 11.02.2019;
3) Информационная кампания реализуется в 31.12.2019;
4) Представление проектов командами в период: 07.02 - 06.03.2019;
5) Публикация проектов в период: 07.02 - 11.03.2019;
6) Публичное обсуждение, экспертиза, доработка проектов, обжалования экспертных заключений в период: 07.02 - 24.04.2019;
7) Голосование за проекты: 15.05 - 06.06.2019;
8) Определение проектов-победителей и обработки проектов, не стали победителями: 09.06 - 21.06.2019;
9) Планирование реализации портфеля проектов ГБ: 21.06 - 01.08.2019;
10) Реализация, отчетности и оценка результатов: 01.01.2020 - 31.12.2020.
Направления реализации проектов (на территории коммунальной собственности) не изменились: безопасность, дороги, транспорт, коммунальное хозяйство, энергоэффективность, образование, здравоохранение, социальная защита, спорт, ИТ (информационные технологии), культура, туризм, экология, гражданское общество, публичное пространство и прочее.
Николай Поворозник отдельно рассказал о реализации проектов Общественного бюджета-2018: "В 2018 году на реализации был 141 проект Общественного бюджета на сумму 149 171,2 тыс. Грн. По реализацией отвечали 23 главных распорядители бюджетных средств: 10 районных государственных администраций, 11 департаментов и 2 Управления. По итогам года реализовано полностью 115 проектов. На стадии завершения - 6 проектов, частично реализовано - 12 проектов и не реализован полностью - 5 проектов ".