До участі у Громадському бюджеті-2020 зареєстровано 12 проектів на суму понад 2,5 млн грн – КМДА

КИЇВ. 11 лютого. УНН. До участі у Громадському бюджеті-2020 вже зареєстровано 12 проектів на суму понад 2,5 млн грн. Процедура подачі проектів триватиме до 6 березня 2019 року. З 15 травня до 6 червня 2019 року кияни зможуть обирати проекти, які місто реалізовуватиме у 2020 році, а до 1 серпня має бути розпланована реалізація портфелю ініціатив. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.