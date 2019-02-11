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До участі у Громадському бюджеті-2020 зареєстровано 12 проектів на суму понад 2,5 млн грн – КМДА

До участі у Громадському бюджеті-2020 зареєстровано 12 проектів на суму понад 2,5 млн грн – КМДА

Київ • УНН

 • 4924 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. До участі у Громадському бюджеті-2020 вже зареєстровано 12 проектів на суму понад 2,5 млн грн. Процедура подачі проектів триватиме до 6 березня 2019 року. З 15 травня до 6 червня 2019 року кияни зможуть обирати проекти, які місто реалізовуватиме у 2020 році, а до 1 серпня має бути розпланована реалізація портфелю ініціатив. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

"Цього року на Громадський бюджет місто виділить 160 млн грн, а це на 10 млн грн більше, ніж минулого року. Зміщено терміни голосування та планування реалізації проектів: минулого року голосування закінчувалося у вересні, й у розпорядників коштів було замало часу, аби сформувати бюджетні запити на виконання ініціатив киян. У 2019 році голосування закінчується у червні", – розповів Микола Поворозник.

За його словами, разом із тим, положення залишається без змін. Зокрема, зберігається мінімальна вартість проекту на рівні 50 тис. грн, і максимальна – у розмірі 3 млн, також залишили відсоток обов’язкового резерву: у кошторисі проектів він становить 20%.

"Залежно від кошторису ініціативи буде визначатися і кількість голосів для перемоги: чим дорожчий проект, тим більше потрібно буде набрати голосів. Ми скасували цього року попередній збір голосів підтримки для направлення його на публічне обговорення та експертизу", – пояснив Микола Поворозник та нагадав про правила етичної поведінки, згідно з якими заборонено підкуп голосів, політичну агітацію та рейтинг доброчесності.

Параметри громадського бюджету на 2020 рік:

1) Громадська бюджетна комісія формується у період: 07.02 – 21.03.2019;

2) Робочі групи з питань ГБ оновлюються до 11.02.2019;

3) Інформаційна кампанія реалізується до 31.12.2019;

4) Подання проектів командами у період: 07.02 – 06.03.2019;

5) Публікація проектів в період: 07.02 – 11.03.2019;

6) Публічне обговорення, експертиза, доопрацювання проектів, оскарження експертних висновків у період: 07.02 – 24.04.2019;

7) Голосування за проекти: 15.05 – 06.06.2019;

8) Визначення проектів-переможців та опрацювання проектів, що не стали переможцями: 09.06 – 21.06.2019;

9) Планування реалізації портфелю проектів ГБ: 21.06 – 01.08.2019;

10) Реалізація, звітування та оцінка результатів: 01.01.2020 – 31.12.2020.

Напрями реалізації проектів (на території комунальної власності) не змінились: безпека, дороги, транспорт, комунальне господарство, енергоефективність, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, спорт, ІТ (інформаційні технології), культура, туризм, екологія, громадянське суспільство, публічний простір та інше.

Микола Поворозник окремо розповів про реалізацію проектів Громадського бюджету-2018: "У 2018 році на реалізації був 141 проект Громадського бюджету на суму 149 171,2 тис. грн. За реалізацією відповідали 23 головних розпорядники бюджетних коштів: 10 районних держаних адміністрацій, 11 Департаментів та 2 Управління. За підсумками року реалізовано повністю 115 проектів. На стадії завершення – 6 проектів, частково реалізовано – 12 проектів та не реалізовано повністю – 5 проектів".

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