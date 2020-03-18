В центр "ГВКГ" госпитализировали пенсионера Минобороны с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
Киив. 18 марта. УНН. В Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" приняли пенсионера Министерства обороны Украины с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Так, сообщается, что 17 марта в центр обратился пенсионер МОУ с жалобами на состояние здоровья. По словам пациента, он контактировал со своим другом у которого вроде бы было ОРЗ. Также он сообщил, что в его друга недавно приезжали дети, живущие заграницей Украины.
Учитывая указанное и выявленные симптомы, военному пенсионеру было проведено два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, один из которых дал положительный результат.
"В настоящее время больного изолировали в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний "ГВКГ". Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр. Результаты исследований поступят к военному госпиталю в течение трех рабочих дней", - говорится в сообщении.
Служба по связям сообщает, что состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным контролем с соблюдением строгого противоэпидемического режима. Ему предоставляется симптоматическое лечение, медперсонал необходимыми средствами индивидуальной защиты обеспечен.
Как сообщалось в УНН, за прошедшие сутки в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступило 41 подозрение на коронавирус COVID-19.