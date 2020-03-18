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У центр "ГВКГ" госпіталізували пенсіонера Міноборони з підозрою на коронавірус

Київ • УНН

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КИІВ. 18 березня. УНН. До Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" прийняли пенсіонера Міністерства оборони України з підозрою на коронавірус. Про це інформує служба зв’язків з громадськістю Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає УНН.

Так, повідомляється, що 17 березня до центру звернувся пенсіонер МОУ зі скаргами на стан здоров’я. Зі слів пацієнта, він контактував зі своїм другом у якого начебто було ГРЗ. Також він повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають закордоном України.

Враховуючи зазначене та виявлені симптоми, військовому пенсіонеру було проведено два експрес-тести щодо перевірки на можливе захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, один з яких дав позитивний результат.

"На даний час хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань "ГВКГ". Для підтвердження попереднього діагнозу у нього взято біологічні проби на захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, які відправлено до Київського міського лабораторного центру. Результати досліджень надійдуть до військового госпіталю протягом трьох робочих днів", - йдеться у повідомленні.

Служба зв'язків повідомляє, що стан здоров’я пацієнта задовільний. Він перебуває під постійним медичним наглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму. Йому надається симптоматичне лікування, медперсонал необхідними засобами індивідуального захисту забезпечений.

Як повідомлялося в УНН, протягом минулої доби до Центру громадського здоров’я МОЗ України надійшла 41 підозра на коронавірус COVID-19.

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