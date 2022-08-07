В Тайвань прибыла делегация из Литвы

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"Тайвань искренне приветствует Агне Вайчукевичуте и ее делегацию. Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно пресс-релизу МИД Тайваня, Вайчукевичуте возглавит делегацию из 11 чиновников и представителей отрасли электробусов.

Визит продлится пять дней. Он должен углубить двусторонние обмены и сотрудничество в сфере разумного экологического транспорта, связи 5G и электробусов.

Делегация посетит правительственные учреждения Тайваня, связанные с транспортом, а также ведущие предприятия по производству электробусов для создания цепи поставок между странами.

Отмечают, что отношения между Тайванем и Литвой в последнее время углубились: 12 июня состоялся визит вице-министра экономики и инноваций Литвы Йовиты Нелюпсене, 22 июня – вице-министра сельского хозяйства Эгидиуса Гедрайтиса.

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