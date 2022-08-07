До Тайваню прибула делегація з Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. До Тайваню прибула литовська делегація на чолі з віцеміністром транспорту та зв’язку Литви Агне Вайчукевічуте, пише УНН із посиланням на Twitter міністерства закордонних справ Тайваню.
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"Тайвань щиро вітає Агне Вайчукевічуте та її делегацію. Бажаємо заступнику міністра транспорту та комунікацій Литви продуктивного п'ятиденного перебування, спрямованого на зміцнення стратегічної співпраці та ділових зв'язків у передових секторах завтрашнього дня", – ідеться у повідомленні.
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Згідно з пресрелізом МЗС Тайваню, Вайчукевічуте очолить делегацію з 11 урядовців і представників електробусного бізнесу.
Візит триватиме п'ять днів. Він має на меті поглибити двосторонні обміни та співпрацю у сфері розумного екологічного транспорту, зв’язку 5G та електробусів.
Делегація відвідає урядові установи Тайваню, пов’язані з транспортом, а також провідні підприємства з виробництва електробусів для створення ланцюга постачання між країнами.
Зазначають, що відносини між Тайванем та Литвою останнім часом поглибилися: 12 червня відбувся візит віцеміністра економіки та інновацій Литви Йовіти Нелюпсєне, 22 червня – віцеміністра сільського господарства Егідіюса Ґедрайтіса.
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