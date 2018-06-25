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В суд направили дело о вымогательстве взятки сотрудником Киевской таможни

В суд направили дело о вымогательстве взятки сотрудником Киевской таможни

Киев  •  УНН

 • 7258 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Киевской таможни за совершение коррупционного правонарушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как отмечается, речь идет о государственном инспекторе таможенного оформления Киевской таможни, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за не совершение им в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любых действий с использованием предоставленного им служебного положения, сопряженное с вымогательством такой неправомерной выгоды).

В ведомстве напомнили, что в январе 2018 года был задержан "сотрудник Киевской таможни, который требовал и получил неправомерную выгоду от гражданина Украины за беспрепятственное перемещение товара через таможенную границу Украины и непринятие мер по начислению таможенных платежей в сумме 400 долларов США".

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, инспектор Киевской таможни требовал взятки за растаможивание автомобилей.

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