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До суду скерували справу щодо вимагання хабара працівником Київської митниці

До суду скерували справу щодо вимагання хабара працівником Київської митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт відносно працівника Київської митниці за вчинення корупційного правопорушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як зазначається, йдеться про державного інспектора митного оформлення Київської митниці, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за не вчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-яких дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням такої неправомірної вигоди).

У відомстві нагадали, що в січні 2018 року було затримано "працівника Київської митниці, який вимагав та отримав неправомірну вигоду від громадянина України за безперешкодне переміщення товару через митний кордон України та не вжиття заходів щодо нарахування митних платежів у сумі 400 доларів США".

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, інспектор Київської митниці вимагав хабарі за розмитнення автомобілів.

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