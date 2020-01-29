В суд направлено дело в отношении должностных лиц Национального института рака

"Прокуратурой города Киева согласован обвинительный акт в указанном уголовном производстве, который направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что заведующий поликлиническим отделением Национального института рака, будучи должностным лицом и достоверно зная о том, что согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, организовал и совместно с врачом-онкологом Национального института рака создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение.

Напомним, 17 сентября 2019 года прокуратура Киева по результатам расследования коррупционных схем, организованных должностными лицами Национального института рака (НИР) МОЗ Украины, сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения и врачу-онкологу, причастным к завладению средствами онкобольных.

Как сообщалось, два сотрудника Национального института рака, которых обвиняют в незаконном завладении средствами онкобольных, взяты под стражу с альтернативой внесения залога.

Сейчас в уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым нанесен ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.

Как писал УНН, должностных лиц Национального института рака заподозрили в завладении средствами пациентов.