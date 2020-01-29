До суду скеровано справу стосовно посадовців Національного інституту раку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. До Голосіївського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно службових осіб Національного Інституту Раку МОЗ України, які організували злочинну схему власного збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Прокуратурою міста Києва погоджено обвинувальний акт у зазначеному кримінальному проваджені, який скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку, будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, організував та спільно з лікарем-онкологом Національного інституту раку створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатне лікування.
Нагадаємо, 17 вересня 2019 року прокуратура Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих службовими особами Національного інституту раку (НІР) МОЗ України, повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих.
Як повідомлялося, двох співробітників Національного інституту раку, яких звинувачують у незаконному заволодінні коштами онкохворих, взято під варту із альтернативою внесення застави.
Наразі у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано збитків на суму близько 40 тисяч гривень.
Як писав УНН, посадовців Національного інституту раку запідозрили у заволодінні коштами пацієнтів.