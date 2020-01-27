В суд направлено дело в отношении разбойника-рецидивиста, который нападал на пенсионеров в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу направлено дело в отношении 21-летнего уроженца Хмельницкой области, который на протяжении октября 2019 года нападал и грабил пенсионеров в Соломенском районе столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Обвинительный акт по ч. 2 ст. 186 (грабеж - ред.), и ч. Ч. 1, 2 ст. 187 (разбой совершенный лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм - ред.) УК Украины направлено в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате неправомерных действий нападавший нанес материальный ущерб потерпевшим на сумму более 50 тысяч гривен.
Также, подозреваемый, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности, находится под стражей.
Напомним, в Киеве мужчине, который нападал и грабил пенсионеров сообщили о подозрении.
Как сообщалось, жертвами нападающего стали пожилые люди в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина подстерегал их возле супермаркета на улице Митрополита Липкивского и нападал уже у их жилья.