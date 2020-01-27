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До суду скеровано справу щодо розбійника-рецидивіста, який нападав на пенсіонерів у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. До Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті скеровано справу стосовно 21-річного уродженця Хмельницької області, який упродовж жовтня 2019 року нападав та грабував пенсіонерів у Солом’янському районі столиці. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

До суду скеровано справу щодо розбійника-рецидивіста, який нападав на пенсіонерів у Києві

"Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 186 (грабіж – ред.), та ч. ч. 1, 2 ст. 187 (розбій вчинений особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм – ред.) КК України скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в результаті неправомірних дій нападник завдав матеріальної шкоди потерпілим на суму понад 50 тисяч гривень.

Також, підозрюваний, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, перебуває під вартою.

Нагадаємо,у Києві чоловіку, який нападав та грабував пенсіонерів повідомили про підозру.

Як повідомлялося, жертвами нападника стали літні люди віком від 80 до 90 років. Чоловік підстерігав їх біля супермаркету на вулиці Митрополита Липківського та нападав вже біля їхнього житла.

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