В суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя Нацполиции за незаконное задержание
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя Главного управления Нацполиции в Полтавской области, которого подозревают в незаконном задержании лица и служебном подлоге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении следователя Главного управления Нацполиции в Полтавской области по факту незаконного задержания лица и служебного подлога (ч. 1 ст. 371, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в ходе расследования было установлено, что следователь в нарушение требований действующего уголовного процессуального законодательства принял решение задержать лицо без постановления следственного судьи, при этом через 4 суток после возможного совершения им преступления.
Также, по данным следствия, полицейский внес в протокол задержания недостоверные данные о времени фактического задержания, совершив такими действиями еще одно служебное преступление.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований в городе Полтава сообщили о подозрении следователю Нацполиции за незаконное задержание гражданина.