У Полтаві повідомили про підозру слідчому Нацполіції за незаконне затримання громадянина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань у місті Полтава повідомили про підозру слідчому Нацполіції за незаконне затримання громадянина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру слідчому Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Поліцейський підозрюється у завідомо незаконному затриманні та внесенні до офіційних документів неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 371 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що слідчий поліції без законних підстав та ухвали слідчого судді затримав жителя міста Кобеляки за підозрою у розбої. Крім того, поліцейський вчинив службове підроблення, невірно вказавши час затримання особи з різницею понад 4 години.
"Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава від 2 липня 2019 року затримання потерпілого визнано незаконним", - йдеться у повідомленні.
У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або обмеженням волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, у Луганській області трьом поліцейським та завідувачці медичного закладу повідомлено про підозру через підробку лікарського свідоцтва про смерть та висновок щодо ненасильницької смерті особи.