В Полтаве сообщили о подозрении следователю Нацполиции за незаконное задержание гражданина

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении следователю Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. Полицейский подозревается в заведомо незаконном задержании и внесении в официальные документы ложных сведений (ч. 1 ст. 371 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что следователь полиции без законных оснований и решения следственного судьи задержал жителя города Кобеляки по подозрению в разбое. Кроме того, полицейский совершил служебный подлог, неверно указав время при задержании лица с разницей более 4 часов.

"Постановлением Октябрьского районного суда г. Полтава от 2 июля 2019 года задержание потерпевшего признано незаконным", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Луганской области трем полицейским и заведующей медицинского учреждения сообщено о подозрении из-за подделки врачебного свидетельства о смерти и заключения по ненасильственной смерти человека.