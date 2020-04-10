До суду скеровано обвинувальний акт щодо слідчого Нацполіції за незаконне затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно слідчого Головного управління Нацполіції в Полтавській області, якого підозрюють у незаконному затриманні особи та службовому підробленні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно слідчого Головного управління Нацполіції в Полтавській області за фактом незаконного затримання особи та службового підроблення (ч. 1 ст. 371, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, в ході розслідування було встановлено, що слідчий в порушення вимог чинного кримінального процесуального законодавства прийняв рішення затримати особу без ухвали слідчого судді, при цьому через 4 доби після можливого вчинення нею злочину.
Також, за даними слідства, поліцейський вніс до протоколу затримання недостовірні дані щодо часу фактичного затримання, вчинивши такими діями ще один службовий злочин.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань у місті Полтава повідомили про підозру слідчому Нацполіції за незаконне затримання громадянина.