К суду привлекли банду террористов, причастных к теракту 24 августа

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Национальная полиция Украина направила в суд обвинительные акты в отношении трех подозреваемых в причастности к совершению 27 преступлений. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Национальной полиции Украины, передает УНН.

“Среди других уголовных преступлений, задержанным инкриминируют совершение шести террористических актов, в одном случае — это покушение на убийство. Происшествие произошло 24 августа 2017 года на улице Грушевского. Злоумышленники бросили в сторону прохожих гранату. Телесные повреждения различной степени получили три человека”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, следователи ГСУ НПУ в рамках уголовного производства установили причастность задержанных к 27 преступлениям.

Возраст трех подозреваемых мужчин — от 30 до 40 лет. Их задержали в конце прошлого года. Молодые люди вместе с другими лицами организовались в преступную группу для совершения на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, следователями установлена и собрана доказательная база о причастности этой группы лиц к совершению трех преступлений, направленных на разжигание национальной и религиозной розни. Злоумышленникам инкриминируют участие в правонарушениях, связанных с осквернением и уничтожением религиозных святынь, а также повреждением объектов культурного наследия.

Во время задержания участников ОПГ было изъято огнестрельное оружие и боевые гранаты, которые должны быть использованы во время совершения новых преступлений.

Сейчас Главным следственным управлением Нацполиции направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей этих преступлений. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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