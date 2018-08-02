До суду притягли банду терористів, причетних до теракту 24 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Національна поліція України скерувала до суду обвинувальні акти стосовно трьох підозрюваних у причетності до скоєння 27 злочинів. Про це повідомив Департамент комунікацій Національної поліції України, передає УНН.
“Серед інших кримінальних правопорушень, затриманим інкримінують вчинення шести терористичних актів, в одному випадку — це замах на вбивство. Подія сталася 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського. Зловмисники кинули в бік перехожих гранату. Тілесні ушкодження різного ступеню отримали троє осіб”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, слідчі ГСУ НПУ в рамках кримінального провадження встановили причетність затриманих до 27 злочинів.
Вік трьох підозрюваних чоловіків — від 30 до 40 років. Їх затримали наприкінці минулого року. Молодики разом з іншими особами зорганізувалися в злочинну групу для вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів.
Крім того, слідчими встановлено та зібрано доказову базу щодо причетності цієї групи осіб до скоєння трьох злочинів, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі. Зловмисникам інкримінують участь у правопорушеннях, пов’язаних із оскверненням та знищенням релігійних святинь, а також пошкодження об’єктів культурної спадщини.
Під час затримання учасників ОЗГ було вилучено вогнепальну зброю та бойові гранати, які мали бути використані під час вчинення нових злочинів.
Наразі Головним слідчим управлінням Нацполіції направлено до суду обвинувальний акт відносно організатора та одного з виконавців цих злочинів. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.