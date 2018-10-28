К созданию координационного комитета под эгидой ООН призвали на саммите по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Лидеры Франции, Германии, Турции и России 27 октября призвали к созданию до конца 2018 года координационного комитета под эгидой ООН для разработки конституционной реформы, которая станет предпосылкой к проведению свободных и прозрачных выборов в Сирии. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Как сообщает издание, об этом говорится в совместном заявлении четырех сторон (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина) после окончания саммита по Сирии, который состоялся 27 октября в Стамбуле.
В заявлении выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Сирии и говорится о поддержке усилий по "безопасному и добровольному" возвращению сирийских беженцев в их дома на родине.
Кроме того, во время саммита лидеры четырех стран обсудили ситуацию в провинции Идлиб и выразили надежду на дальнейшее соблюдение перемирия, о котором в сентябре договорились Путин с Эрдоганом.
Напомним, в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство" погиб 41-го боец "Демократических сил Сирии" - военного альянса сирийской оппозиции, который поддерживают США.