К созданию координационного комитета под эгидой ООН призвали на саммите по Сирии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108481 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116459 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154916 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148112 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138257 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129063 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173914 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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К созданию координационного комитета под эгидой ООН призвали на саммите по Сирии

К созданию координационного комитета под эгидой ООН призвали на саммите по Сирии

Киев  •  УНН

 • 3816 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Лидеры Франции, Германии, Турции и России 27 октября призвали к созданию до конца 2018 года координационного комитета под эгидой ООН для разработки конституционной реформы, которая станет предпосылкой к проведению свободных и прозрачных выборов в Сирии. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как сообщает издание, об этом говорится в совместном заявлении четырех сторон (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина) после окончания саммита по Сирии, который состоялся 27 октября в Стамбуле.

В заявлении выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Сирии и говорится о поддержке усилий по "безопасному и добровольному" возвращению сирийских беженцев в их дома на родине.

Кроме того, во время саммита лидеры четырех стран обсудили ситуацию в провинции Идлиб и выразили надежду на дальнейшее соблюдение перемирия, о котором в сентябре договорились Путин с Эрдоганом.

Напомним, в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство" погиб 41-го боец "Демократических сил Сирии" - военного альянса сирийской оппозиции, который поддерживают США.

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