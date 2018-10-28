До створення координаційного комітету під егідою ООН закликали на саміті щодо Сирії

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Лідери Франції, Німеччини, Туреччини та Росії 27 жовтня закликали до створення до кінця 2018 року координаційного комітету під егідою ООН для розробки конституційної реформи, що стане передумовою до проведення вільних і прозорих виборів у Сирії. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.