До створення координаційного комітету під егідою ООН закликали на саміті щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Лідери Франції, Німеччини, Туреччини та Росії 27 жовтня закликали до створення до кінця 2018 року координаційного комітету під егідою ООН для розробки конституційної реформи, що стане передумовою до проведення вільних і прозорих виборів у Сирії. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Як повідомляє видання, про це йдеться у спільній заяві чотирьох сторін (президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, канцлера Німеччини Анґели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна) після закінчення саміту щодо Сирії, що відбувся 27 жовтня у Стамбулі.
У цій заяві висловлюється підтримка суверенітету та територіальної цілісності Сирії та йдеться про підтримку зусиль щодо “безпечного та добровільного” повернення сирійських біженців до їхніх домівок на батьківщині.
Окрім того, під час саміту лідери чотирьох країн обговорили ситуацію у провінції Ідліб та висловили сподівання на подальше дотримання перемир’я, про яке у вересні домовилися Путін з Ердоганом.
Нагадаємо, унаслідок нападу бойовиків угрупування “Ісламська держава” загинув 41-го боєць “Демократичних сил Сирії” — військового альянсу сирійської опозиції, який підтримують США.