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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55738 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126617 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117662 просмотра

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В Список ЮНЕСКО хотят внести два украинских культурных комплекса

В Список ЮНЕСКО хотят внести два украинских культурных комплекса

Киев  •  УНН

 • 26083 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Предварительный список ЮНЕСКО планируют внести еще два культурных комплекса на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры в ответе на запрос корреспондента УНН.

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день Минкульт прорабатывает вопрос включения новых объектов в Предварительный список от Украины, имеющих перспективы в дальнейшем попасть в Список всемирного наследия, а именно:

  • культурный комплекс "Перекукутень-Ариушд-Кукутень-Триполье";
  • Античная Тира - "Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость, от Эллады до Украины".

Как пояснили в Минкульте, произведения первого культурного комплекса уникальны для всего мира, а многие объекты являются настоящими шедеврами. Его отличает керамическая посуда и статуэтки, системы внутренней организации поселений, архитектура и системы построения и упорядочения святилищ, элементы выбора мест размещения, высокая плотность жилья и мегагорода с восточной границы.

По данным министерства, Античная Тира - "Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость, от Эллады до Украины" - это еще один комплекс, сочетающий остатки античного города с выдающимся средневековым фортификационным сооружением. Стратегически расположенный в устье Днестра на юге Украины на пути из Балтийского через Черное в Средиземное море объект в течение тысячелетий играл значительную роль в политической и культурной жизни нескольких цивилизаций и был связан с важнейшими историческими событиями Юго-Восточной Европы.

Выдающаяся универсальная ценность объекта заключается в уникальном сочетании части античного города с шедевром европейского фортификационного искусства, в неповторимом ландшафте, существующем непрерывно более чем 2500 лет.

Напомним, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО изучает заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список всемирного наследия.

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