В Список ЮНЕСКО хотят внести два украинских культурных комплекса

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день Минкульт прорабатывает вопрос включения новых объектов в Предварительный список от Украины, имеющих перспективы в дальнейшем попасть в Список всемирного наследия, а именно:



культурный комплекс "Перекукутень-Ариушд-Кукутень-Триполье";



Античная Тира - "Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость, от Эллады до Украины".



Как пояснили в Минкульте, произведения первого культурного комплекса уникальны для всего мира, а многие объекты являются настоящими шедеврами. Его отличает керамическая посуда и статуэтки, системы внутренней организации поселений, архитектура и системы построения и упорядочения святилищ, элементы выбора мест размещения, высокая плотность жилья и мегагорода с восточной границы.

По данным министерства, Античная Тира - "Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость, от Эллады до Украины" - это еще один комплекс, сочетающий остатки античного города с выдающимся средневековым фортификационным сооружением. Стратегически расположенный в устье Днестра на юге Украины на пути из Балтийского через Черное в Средиземное море объект в течение тысячелетий играл значительную роль в политической и культурной жизни нескольких цивилизаций и был связан с важнейшими историческими событиями Юго-Восточной Европы.

Выдающаяся универсальная ценность объекта заключается в уникальном сочетании части античного города с шедевром европейского фортификационного искусства, в неповторимом ландшафте, существующем непрерывно более чем 2500 лет.

Напомним, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО изучает заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список всемирного наследия.